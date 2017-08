Do chupa-cabra à Xuxa satanista: as 10 maiores lendas urbanas brasileiras

Brincadeira do copo

Parecida com o tabuleiro Ouija, a brincadeira do copo permite que jovens desocupados e provavelmente embriagados se comuniquem com espíritos. Mensagens sobrenaturais supostamente vêm à tona com a ajuda de marcações com as letras do alfabeto e as palavras "sim" e "não". Experiência própria: dá pra pregar umas boas peças usando essa brincadeira.