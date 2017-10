Os chicletes e balas que marcaram nossas infâncias

Desde o episódio especial de "Dragon Ball Super" nós pudemos ter uma ideia da dimensão do poder de Jiren, um dos integrantes da Tropa do Orgulho. O membro do Universo 11 praticamente limpou a arena do Torneio do Poder usando Goku, deixando o protagonista do anime sem qualquer chance de reação até que ele despertou, por um breve momento, o chamado Instinto Superior. Trata-se de uma técnica utilizada pelos deuses da destruição que permite que o corpo do seu usuário reaja instantaneamente, sem a necessidade de pensar antes de qualquer movimento.