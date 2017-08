Reza a lenda que, em um belo dia na Califórnia, Walt Disney estava passeando pela Disneyland e viu um funcionário vestido de cowboy passeando pela Tomorrowland, a área do parque de temática futurista, em que robôs e geringonças mecânicas ditam o ritmo da humanidade.

O tal vaqueiro estava a caminho da Frontierland, região do parque com tema de Velho Oeste, onde o funcionário trabalhava.

Walt não gostou nada disso, afinal, estava 'quebrando a magia' do lugar, e decidiu que faria diferente na construção do Magic Kingdom no Walt Disney World, em Orlando.

Não é muito comentado, mas é como se o parque da Flórida tivesse sido construído no 'segundo andar'. No caso, o nível térreo (ou o primeiro andar) é formado pela rede de corredores Utilidor, túneis que ficam escondidos dos visitantes do parque de diversões e servem para os funcionários irem de uma área para outra e muito mais.

Mapa do Utilidor, o 'túnel secreto' da Disney World Imagem: Divulgação

Chamado de lenda urbana pela própria Disney, é lá que ficam áreas mais burocráticas do Magic Kingdom, como escritórios, centrais de coleta de lixo, salas de monitoramento, áreas de alimentação e vestiários.

Aliás, é aqui que os Cast Members (como são chamados os funcionários da Disney) colocam seus uniformes temáticos e fantasias de personagens.

A entrada dos túneis não fica no mesmo lugar da entrada normal do parque. Os funcionários chegam lá após pegar um ônibus no estacionamento para Cast Members, que fica distante do estacionamento convencional. Além disso, claro, não é possível publicar fotos do lugar.

Com um formato mais ou menos circular, o Utilidor possui também um grande corredor que percorre toda a extensão da Main Street, a 'avenida' principal do Magic Kingdom. Logo abaixo do castelo da Cinderella fica um centro de monitoramento dos principais sistemas do parque, como iluminação, segurança e afins.

De fato, visitantes da Disney podem conhecer uma pequena parte do Utilidor no tour Keys to the Kingdom, um passeio de cinco horas que conta a história do parque e mostra um pouco dos bastidores da magia toda. Atualmente, ele custa cerca de 100 dólares. Mais detalhes podem ser encontrados no site oficial da Disney World.