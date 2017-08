Na cena final do 97º episódio de "Um Maluco no Pedaço", Will Smith resolveu fugir do roteiro original. E o resultado deixou todo mundo, inclusive ele mesmo, chorando de verdade no set de gravações.

Em "A Nova Desculpa do Papai", que foi ao ar nos EUA em 9 de maio de 1994, Will reencontra seu pai, Lou, 14 anos após ter sido abandonado. Os tios do jovem confrontam Lou, dizendo que seu retorno iria atrapalhar a vida de Will. Mas o protagonista decide perdoá-lo, e no final do episódio acaba se decepcionando mais uma vez.

De acordo com o roteiro planejado para o episódio, Will veria seu pai ir embora novamente e daria de ombros, como se já esperasse uma nova decepção. Mas o peso emocional da cena da despedida fez com que o ator e cantor começasse a improvisar, discursando sobre como ele nunca precisou de Lou e como ele iria se tornar um pai muito melhor para seus próprios filhos.

Phil tenta confortar seu sobrinho, que enfim questiona, "Por que que ele não liga pra mim?" ("How come he don't want me, man?," no original), e desaba em lágrimas.

Assista à cena em que Will Smith não segura o choro

"Um Maluco no Pedaço" conta uma versão fantasiosa da história da juventude de Will Smith, que viu seus pais se separarem quando tinha 13 anos, mas nunca foi abandonado. Mais tarde, o ator comentou que a emoção na cena veio dos relatos de vários amigos que nunca conheceram seus pais, e não de experiência própria.

Além de Will Smith, James Avery, que interpretava o tio Phil, também estava visivelmente emocionado durante a cena. Ben Vereen, o Lou, alega que começou a chorar assim que saiu de cena. E na versão original em inglês, é possível ainda ouvir ao fundo o choro de Karyn Parsons, a atriz que fazia o papel de Hilary, prima de Will.

O impacto da cena foi tamanho que os produtores resolveram deixar o roteiro de lado e finalizar o episódio em um tom bem triste. O momento é até hoje lembrado como um dos mais memoráveis de toda a série, que fez sucesso no Brasil no canal SBT no início dos anos 2000.