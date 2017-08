Geralmente, finais de sitcoms americanas não costumam ser particularmente controversos: casais que estavam separados se juntam; casais que já estavam juntos tem filhos; adolescentes vão para a faculdade dos sonhos e o futuro de todos parece promissor.

É claro, alguns seriados costumam fugir do padrão, como "Seinfeld", "A Família Dinossauro" e até "Todo Mundo Odeia o Chris" decidiram seguir com finais mais diferentes e cínicos. Mas apenas um show conseguiu ter um final sombrio por acidente: "ALF, o Eteimoso".

Entre 1986 e 1990 -- sem contar as inúmeras reprises nos anos seguintes --, pessoas de todo o mundo se divertiram com as aventuras de ALF (ou Gordon Shumway, seu nome de verdade), um alienígena de Melmac que acaba derrubando sua nave na garagem da família Tanner.

Para protegê-lo de uma força-tarefa do governo americano, os Tanner acabam "adotando" ALF (dublado no Brasil pelo lendário Orlando Drummond), que com o passar dos anos acabou virando um novo membro da família -- um membro da família desastrado, irritante e com uma vontade quase psicótica de devorar gatos, mas um deles de qualquer.

No último episódio da quarta temporada do programa, ALF finalmente deve reencontrar membros de sua raça, e chega até a dar um adeus emocionado aos Tanner antes de deixar a Terra.

... Até a Força Aérea americana aparecer e estragar a festa, capturando ALF e provavelmente traumatizando o pequeno Brian Tanner pelo resto de sua vida.

Caso tenha assistido o clipe acima, deve ter notado o "CONTINUA" dito pelo narrador.

O problema: o programa foi cancelado pouco depois disso.

Ou seja, o final do seriado "ALF" mostra o protagonista prestes a ser levado para uma base secreta e ser testado e dissecado pelo governo americano.

O destino do personagem só teria uma resolução mais clara em 1996 com o filme para TV "Projeto: ALF", em que após muito tempo (anos?) preso em uma instalação militar, ALF é libertado por uma dupla de cientistas e acaba se tornando embaixador de outra galáxia na Terra.

"Projeto: ALF" pode ser visto (em inglês) no YouTube. Não é muito bom -- mais de 30 minutos com ALF não são muito toleráveis, honestamente --, e os Tanner são basicamente varridos do mapa, tendo sido realocados para a Islândia pelo governo.

Talvez o fato de que a produção de "ALF" tenha sido um inferno astral para todos os envolvidos, mas isso é uma discussão para outro dia Imagem: Reprodução

Porém, ao menos é melhor do que o final terrível da série, e como bônus tem um Martin Sheen claramente desconfortável em estar envolvido com a produção.

E com isso, fãs de ALF puderam ter uma conclusão mais catártica, e o Melmaquiano logo virou um ícone da cultura pop e nostalgia.

Além, claro, de servir como moeda de troca para a alma de Bart Simpson.