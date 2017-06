Estas são as 15 novidades mais importantes da maior feira de games do mundo

Wolfenstein II

Sequência do excelente "Wolfenstein: The New Order", "The New Colossus" segue as aventuras de B.J. Blazkowicz em um mundo em que os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial. Agora, o herói e seus amigos querem criar uma revolução dentro dos EUA, e retomar o controle do Terceiro Reich. "Wolfenstein II: The New Colossus" sai em 27 de outubro para PC, PS4 e Xbox One. Leia mais